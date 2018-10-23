В Киеве пока не будут повышать тарифы на тепло

Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев уверяет, что тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет. Об этом он сказал во время брифинга 23 октября, отвечая на вопросы журналистов.

«Есть соответствующая процедура установления тарифов, которая требует определенных временных промежутков. Можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой», — сказал Пантелеев.

По его словам после решения правительства повысить тарифы на газ для населения будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время.

«Какими будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем», — сказал заместитель главы КГГА.

Отметим, что в Харькове после общественного обсуждения вопроса коммунальных услуг повысят цены на отопление и горячую воду. Тариф на отопление вырастет на 5,5%, а цены на горячую воду — на 10,1%.