В Харькове повысят цены на отопление и горячую воду

В Харькове после общественного обсуждения вопроса коммунальных услуг повысят цены на отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Тариф на отопление вырастет на 68 гривен (или на 5,5%) с 1238,88 гривны за Гкал до 1307,39 грн/Гкал в домах с приборами учета тепла. В домах без счетчиков на тепло цены будут считать по тарифу 33,44 гривны за квадратный метр (рост на 1,75 гривны, или на 5,5%).

Цены на горячую воду при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения составят 80,71 грн за 1 куб м (сейчас — 73,29 грн, повышение на 7,42 грн или 10,1%).

При отсутствии полотенцесушителей тариф вырастет на 7,11 гривны до 74,85 грн за 1 куб м.

В городском совете объяснили, что повышение цен связано с ростом стоимости услуг теплоснабжения, а также в связи с ростом минимальной зарплаты.