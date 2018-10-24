Российский Минфин не смог продать 15-летние облигации

Минфину РФ удалось разместить облигации федерального займа с погашением в мае 2034 года только на 4,1 млрд руб. из запланированных 10 млрд руб. Объем спроса составил 9,5 млрд руб., средневзвешенная доходность — 8,68%.
Кроме того, к размещению запланированы ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд руб. (на прошлой неделе российский Минфин удачно разместил бумаги этого выпуска на весь запланированный объем, 10 млрд руб.).
Покупка длинных российских бумаг сейчас не представляет интереса для рынка, пишет в своем обзоре Райффайзенбанк. Факторами сдерживания для инвесторов выступает отсутствие аппетита к риску на фоне геополитических проблем, связанных с американо-китайскими отношениями и Саудовской Аравией, а также сохраняющиеся риски санкций США в отношении российского госдолга.
Всего в четвертом квартале Минфин РФ планирует занять на рынке 310 млрд руб.
В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках российскому Минфину удалось занять только 201 млрд руб. из запланированных 450 млрд руб. Впрочем, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин уверяли, что сейчас нет необходимости занимать на рынке при любой доходности ОФЗ, а запас ликвидности позволяет вообще не выходить на рынок с размещениями ОФЗ длительное время.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016