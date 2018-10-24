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Российский Минфин не смог продать 15-летние облигации

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Минфину РФ удалось разместить облигации федерального займа с погашением в мае 2034 года только на 4,1 млрд руб. из запланированных 10 млрд руб. Объем спроса составил 9,5 млрд руб., средневзвешенная доходность — 8,68%.

Кроме того, к размещению запланированы ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд руб. (на прошлой неделе российский Минфин удачно разместил бумаги этого выпуска на весь запланированный объем, 10 млрд руб.).

Покупка длинных российских бумаг сейчас не представляет интереса для рынка, пишет в своем обзоре Райффайзенбанк. Факторами сдерживания для инвесторов выступает отсутствие аппетита к риску на фоне геополитических проблем, связанных с американо-китайскими отношениями и Саудовской Аравией, а также сохраняющиеся риски санкций США в отношении российского госдолга.

Всего в четвертом квартале Минфин РФ планирует занять на рынке 310 млрд руб.

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В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках российскому Минфину удалось занять только 201 млрд руб. из запланированных 450 млрд руб. Впрочем, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин уверяли, что сейчас нет необходимости занимать на рынке при любой доходности ОФЗ, а запас ликвидности позволяет вообще не выходить на рынок с размещениями ОФЗ длительное время.

Россия, облигации, ОФЗ
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