Иностранцы перестали инвестировать в российские компании и активы

Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2018 г. уменьшились в 14 раз до $1,9 млрд с $27,1 млрд в 2017 г., подсчитал ЦБ РФ.

В первом квартале приток инвестиций составлял $6,2 ммлрд, во втором — $2 млрд, в третьем квартале уже был зафиксирован отток инвестиций в $5,4 млрд, в четвертом — отток в $900 млн.

Отток портфельных инвестиций в активы небанковского сектора по итогам года рухнул в 9 раз — до $500 млн с $4,5 млрд в 2017 г.

Чистый отток средств иностранных компаний из российских ОФЗ и евробондов по итогам 2018 г. составил $5,2 млрд. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с 33,1% до 24%.