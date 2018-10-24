Трамп назвал «бардаком» ситуацию с мигрантами в Европе

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой нелегальной миграции, посоветовав ее защитникам обратить внимание на страны ЕС, где, по мнению главы Белого дома, ситуация в этой сфере представляет собой подлинный «бардак». Об этом политик написал в среду на своей странице в Twitter.
«Те, кто выступает в поддержку нелегальной миграции, — хорошенько присмотритесь к тому, что произошло с Европой за последние пять лет. Настоящий бардак!...», — заявил Трамп.
«Мы великое суверенное государство. У нас сильные границы, мы никогда не согласимся с тем, чтобы люди приезжали в нашу страну незаконно», — добавил президент США.
Трамп уже много раз пытался реализовать данное сторонникам во время избирательной кампании обещание проводить более жесткую миграционную политику и усилить пограничный контроль. По словам президента, нелегальные иммигранты — «преступники», которых следует выявлять и депортировать. Указ о постройке стены на границе с Мексикой он подписал уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.
По данным Таможенной и пограничной службы США, в 2018 финансовом году в страну не пустили более полумиллиона лиц из стран Центральной и Латинской Америки, что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году.
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