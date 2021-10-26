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Саудовский разведчик заявил о «отравленном перстне» из России

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Саудовский разведчик заявил о «отравленном перстне» из России

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии Саад Альджабри рассказал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в 2014 году обсуждал убийство короля Абдаллы с помощью «отравленного перстня из России». Заявление было сделано в интервью CBS News, в котором Альджабри, сбежавший в Канаду, попросил помощи и защиты для себя и своей семьи у американских спецслужб.

Альджабри был «вторым номером в саудовской разведке», и «одним из лучших друзей Америки в борьбе с терроризмом», отмечает издание. «Я здесь, чтобы поднять тревогу по поводу психопата, убийцы на Ближнем Востоке с бесконечными ресурсами, который представляет угрозу для своего народа, для американцев и для планеты», — сказал он в интервью.

Альджабри рассказал, что знает о двух видеозаписях встречи принца бен Сальмана с тогдашним главой разведки Мохаммедом бен Наифом, которая произошла в 2014 году. По утверждению разведчика, на этой встрече принц говорил Наифу, что может убить действующего короля Абдаллу, чтобы освободить трон для своего отца. «У меня есть перстень с ядом из России. Мне достаточно просто пожать ему руку, и с ним будет покончено», — приводит Альджабри слова принца бен Сальмана.

«То ли он просто хвастается, то ли... но он сказал это, и мы восприняли эту информацию всерьез», — добавил Альджабри.

Король Абдалла умер в январе 2015 года на 91 году жизни. Трон перешел его сводному брату Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду, отцу Мухаммеда бен Сальмана. Наследником престола объявили 57-летнего племянника короля Мухаммеда бен Наифа, который также занимал пост заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. Наиф был боссом и покровителем Альджабри.

Однако в июне 2017 года произошел «мягкий переворот» — король назначил наследником престола своего сына, 31-летнего Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Помимо получения титула наследника бен Сальман занял пост заместителя премьера, сохранив за собой пост министра обороны и кураторство экономического блока в правительстве.

С 2015 года титул наследника был у племянника короля 57-летнего Мухаммеда бен Наифа, который также занимал пост заместителя премьер-министра и министра внутренних дел. От всех постов он был освобожден.

Собеседник CBS News также рассказал, что после гибели колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, который был убит в саудовском консульстве в Стамбуле, в Канаду тоже послали группу из шести предполагаемых убийц для ликвидации Альджабри. Операция не удалась, поскольку всех прибывших депортировали, обнаружив подозрительных багаж.

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Посольство Саудовской Аравии в США назвало Альджабри «дискредитировавшим себя бывшим государственным чиновником». За ним, пояснили там, тянется длинный список фальсификаций и заявлений с целью скрыть совершенные им финансовые преступления на миллиарды долларов, которые позволяли ему и его семье вести роскошный образ жизни«. Суд в Канаде по иску Саудовской Аравии заморозил на время расследования активы бывшего разведчика, заявив о «неопровержимых доказательствах мошенничества».

Саудовская Аравия, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
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