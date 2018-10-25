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Индекс NASDAQ показал максимальное падение за день с 2011 года

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Индекс NASDAQ показал максимальное падение за день с 2011 года

За торговый день 24 октября 2018 года биржа NASDAQ зафиксировала падение котировок: индекс NASDAQ Composite упал на на 4,43% (более чем на 300 пунктов). Это самое сильное падение за день с августа 2011 года.

По итогам сессии акции Apple упали на 2,62%, Google — на 4,42%, Microsoft — на 1,02% (но отыгрались после закрытия торгов на фоне публикации квартальной отчётности).

Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,41%. Индекс S&P 500 упал на 3,09%.

По мнению журналистов Bloomberg, падение рынков связано с «чувствительностью тарифов на жилье» в США.

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24 октября государственное бюро переписи населения объявило о том, что продажи новостроек в стране в сентябре упали на 5,5% по сравнению с показателями за август. Среди событий, повлиявших на рынок, Bloomberg также назвал самодельные бомбы, которые неизвестные отправили в CNN, Биллу Клинтону и Бараку Обаме.

фондовый рынок, Nasdaq
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Четверг, 25 октября 2018
Среда, 24 октября 2018
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Мнения

Майкл Демпси
Майкл Демпси
Бывший и.о. директора Национальной разведки США

Когда Владимир Путин выдохнется?

Взглянув на то, как укрепился глобальный авторитет Владимира Путина после его встречи с президентом Трампом в этом году, и на то, какую важную роль он играет в определении будущего Сирии, легко предположить, что в Москве все хорошо, и ветер дует российскому президенту в спину. Однако такому мнению противоречит множество негативных тенденций в развитии событий, из-за которых его популярность постепенно испаряется, а он становится все более уязвимым перед информационными кампаниями, обнажающими недостатки его правления.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
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