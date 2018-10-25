Индекс NASDAQ показал максимальное падение за день с 2011 года

За торговый день 24 октября 2018 года биржа NASDAQ зафиксировала падение котировок: индекс NASDAQ Composite упал на на 4,43% (более чем на 300 пунктов). Это самое сильное падение за день с августа 2011 года.
По итогам сессии акции Apple упали на 2,62%, Google — на 4,42%, Microsoft — на 1,02% (но отыгрались после закрытия торгов на фоне публикации квартальной отчётности).
Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,41%. Индекс S&P 500 упал на 3,09%.
По мнению журналистов Bloomberg, падение рынков связано с «чувствительностью тарифов на жилье» в США.
24 октября государственное бюро переписи населения объявило о том, что продажи новостроек в стране в сентябре упали на 5,5% по сравнению с показателями за август. Среди событий, повлиявших на рынок, Bloomberg также назвал самодельные бомбы, которые неизвестные отправили в CNN, Биллу Клинтону и Бараку Обаме.
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