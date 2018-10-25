ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.
Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам — 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.
Кроме того, руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.
При этом центробанк намеревается завершить выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) в декабре 2018 года. До конца декабря ЕЦБ будет выкупать бумаги на 15 млрд евро в месяц. Вместе с тем ЕЦБ снова отметил, что завершение QE будет зависеть от поступающих данных, в том числе об инфляции и инфляционных ожиданиях.
Напомним, что Национальный банк не изменил сегодня размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.
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