ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам — 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Кроме того, руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

При этом центробанк намеревается завершить выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) в декабре 2018 года. До конца декабря ЕЦБ будет выкупать бумаги на 15 млрд евро в месяц. Вместе с тем ЕЦБ снова отметил, что завершение QE будет зависеть от поступающих данных, в том числе об инфляции и инфляционных ожиданиях.

Напомним, что Национальный банк не изменил сегодня размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.