Facebook признал, что работает над очками дополненной реальности

Компания Facebook впервые подтвердила информацию о том, что она занимается разработкой собственных очков дополненной реальности. «Да! Конечно, мы над этим работаем», — сказал руководитель AR-направления Facebook Фикус Киркпатрик на конференции в Лос-Анджелесе.

По его словам, компании нечего анонсировать к этому времени, однако команда инженеров Facebook располагает «передовыми разработками», которые могут быть применены в будущем AR-устройстве.

В 2017 году глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что в будущем у пользователей будет всего один гаджет — например, «умные» очки или контактные линзы, при помощи которых они смогут размещать цифровой контент поверх любого объекта в реальном мире. «Нам не нужен физический телевизор. Мы сможем купить приложение ’ТВ’ за 1 доллар и смотреть его, спроецировав на стену», — отмечал гендиректор Facebook.

Несмотря на то что Facebook обладает множеством наработок в области AR, до сих пор компания напрямую никогда не подтверждала, что занимается созданием собственного устройства.