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В деле «Ощадбанка» за сына депутата и еще 5 человек уже внесли залог

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В деле «Ощадбанка» за сына депутата и еще 5 человек уже внесли залог

За сына народного депутата Станислава Березкина Максима и еще пятерых человек, которым 25 октября Соломенский суд избирал меру пресечения в рамках дела «Ощадбанка», уже внесли залоги. Об этом говорится в сообщении юридической компании EQUITY, адвокаты которой представляли интересы этих лиц в суде.

«Касательно применения меры пресечения суд принял следующее решение: бывшему руководителю ЗАО „Креатив“ — внесение залога в сумме 2 млн, бывшим двум работникам ПАО „Креатив Групп“ — внесение залога в сумме 2 млн и 550 тыс. грн соответственно, бывшему главному бухгалтеру группы компаний „Креатив“ — внесение залога в сумме 1,5 млн грн, бывшему директору ООО „ЗМЖ“ — внесение залога в сумме 1 млн, бывшему акционеру группы компаний „Креатив“ Максиму Березкину — внесение залога в сумме 5 млн грн. Сегодня, 26 октября 2018 года, соответствующие суммы залогов уже были уплачены. Мы ожидаем, что клиенты компании выйдут на свободу в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генпрокурору представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, имеет отношение к завладению 20 млн долл. Ощадбанка.

Досудебным следствием было установлено, что в течение сентября 2013 — января 2014 бенефициарные владельцы группы «Креатив», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЗАО «Креатив», должностными лицами АО «Ощадбанк», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив групп» и ООО «Кредитное брокерское агентство», завладели денежными средствами, полученными ЧАО «Креатив» в АО «Сбербанк» по договору кредитной линии в сумме 20 млн долл., что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

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23 октября было сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн долларов Ощадбанка, а также задержан ряд должностных лиц этого госбанка и предприятий группы «Креатив».

Всего правоохранители задержали и сообщили о подозрении в присвоении 20 млн долл. десяти лицам.

Ощадбанк, Креатив Групп, Максим Березкин
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