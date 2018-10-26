Налог на выведенный капитал могут ввести только для небольших компаний

Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Макарова, передает «Интерфакс-Украина».

«Полное введение НнВК для всех категорий действительно приведет к потерям бюджета, это очевидно, мы посчитали. Поэтому мы работаем над фискально-нейтральной моделью для тех компаний, у которых оборот не более 200 млн грн», — сказала она.

Макарова отметила, что такие компании составляют 97-98% всех компаний в стране.

По ее словам, замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал — это позиция президента.

«Мы на финальной стадии, находим понимание с нашими международными партнерами», — подчеркнула она.

Напомним, во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц. А МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Фонд выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.