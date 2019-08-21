США займутся разработкой космических ядерных систем, которые «обеспечат и расширят возможности по исследованию космического пространства». Соответствующий меморандум подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.

Космические ядерные системы включают в себя радиоизотопные энергосистемы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, радиоизотопные нагреватели, а также реакторы, используемые для энергии и тяги. Они будут содержаться в космических аппаратах.

В документе говорится, что способность использовать подобные системы важна для «поддержания и развития стратегического лидерства США в космосе». Для этого американскому правительству нужно «обеспечить строгий процесс анализа безопасности», разработанный с учетом факторов риска.

Трамп поручил Министерству транспорта в течение года с даты публикации документа подготовить указания для коммерческих компаний, которые хотят получить лицензию на запуск космических аппаратов с ядерными системами.

Меморандум также дает NASA 180 дней на создание межведомственного совета по ядерной безопасности для того, чтобы обеспечить безопасность запуска космических ядерных систем.

На запуск космических аппаратов с подобными системами, использующими «любого рода ядерное топливо, кроме низкообогащенного урана», нужно разрешение президента США, отмечается в документе.