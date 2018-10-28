Всего около 300 человек вышли на митинг за избирательную реформу

В Киеве в парке Шевченко около 300 человек вышли на митинг за проведение избирательной реформы. Как сообщает Громадское, большинство присутствующих пришли с флагами политических партий: «Народного руха Украины», «Гражданской позиции», «Аграрной партии» и ВО «Свободы».

С партийной символикой — в основном люди пенсионного возраста.

Из парка Шевченко колонна участников митинга пошла к Майдану Независимости.