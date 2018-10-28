В ФРГ полиция возбудила дела против 400 экологических активистов

В западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия полиция в субботу, 27 октября, возбудила дела против 400 экологических активистов движения Ende Gelände, которые выступают против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбахского леса. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, передает DW. Ранее 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту. Кроме того, на шахте в Гамбахе 18 активистов продолжают удерживать захваченный в субботу экскаватор.

В протестных акциях в субботу приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщили в Ende Gelände. Около четырех тысяч активистов заняли железнодорожные пути, по которым концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамбаха. По данным полиции, на путях находились около двух тысяч активистов. Из-за демонстрации пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпена.

На следующей неделе Ende Gelände планирует продолжить протесты против вырубки леса. «RWE и правительство цепляются за вчерашние разрушительные технологии», — заявила пресс-секретарь движения.

В воскресенье, 28 октября, в Ende Gelände объявили новую незапланированную акцию протеста — ее участники должны пройти маршем от Гамбаха к брошенному карьера по добыче бурого угля в поселении Моршен.

Громкие протесты против вырубки Гамбахского леса в Германии продолжаются уже несколько недель. Лес должен был быть частично срублен для добычи бурого угля энергетическим концерном RWE. Однако защитники окружающей среды называют Гамбахский лес едва ли не последним реликтовым лесом Центральной Европы и выступают против планов RWE вырубать вековые деревья. В целом противостояние продолжается уже несколько лет.