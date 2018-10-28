Китай построит первый постоянный аэропорт в Антарктиде

Китайские власти планируют через несколько лет построить на Южном полюсе первый постоянно функционирующий аэропорт, который на регулярной основе будет способен принимать туристические группы и исследовательские экспедиции. Об этом сообщило в воскресенье научное издание Keji Ribao со ссылкой на источник.

«Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал — на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт. До его появления нужно еще подождать несколько лет», — отметил он.

По словам источника, этот аэропорт будет построен прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. «Год назад мы в течение года проводили исследования для выбора местоположения будущего постоянного объекта — локации, где масса льда смещается незначительно и равномерно», — добавил он.

Источник напомнил, что две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки, предназначенные для самолетов с неподвижным крылом, были построены китайскими специалистами в 2009 и 2010 годах. Одна из них находится в 3 км к западу от антарктической станции КНР «Куньлунь». Однако, по его словам, настало время, когда создание в этой точке планеты регулярного аэропорта становится для Китая все более насущной потребностью.

Специалист подчеркнул, что для реализации такой задачи потребуется согласовать периодические полеты с рядом государств, способных предоставить поддержку для осуществления временных посадок — полярный самолет Китая «Сюэин 601», который планируется эксплуатировать для выполнения подобных длительных маршрутов, будет вынужден делать промежуточные остановки с целью получения технического обслуживания, заправки топливом или на случай непогоды. Это означает, что ежегодно КНР придется подписывать соглашения о получении снабженческой помощи со многими странами мира.

Пекин активно занимается полярными исследованиями. Антарктиду китайские ученые изучают с 1984 года. На Южном полюсе у КНР на данный момент имеются четыре станции — «Чанчэн», «Чжуншань», «Куньлунь» и «Тайшань». Последняя была открыта в 2014 году. В будущем Китай планирует построить еще и пятую научно-исследовательскую базу.