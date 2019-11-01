Войти
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
решение
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Зеленский хочет присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО
официально
Зеленский хочет присоединить Украину к программе расширенных возможностей НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

инновации
RSS

В аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций пассажиров

262
В аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций пассажиров

Китайские специалисты разработали технологию распознавания эмоций людей, которая уже внедряется в аэропортах страны и на станциях метро для установления личности подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщает в пятницу британская газета Financial Times, которая указывает, что над созданием подобной системы работает целый ряд компаний по всему миру, в том числе Amazon, Microsoft и Google.

«С помощью видеозаписи технология распознавания эмоций может быстро идентифицировать подозреваемых в преступлении, анализируя их психическое состояние, что позволяет предотвращать незаконные действия, включая терроризм и контрабанду, — приводит издание слова эксперта по охране общественного порядка Ли Сяоюя в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. — Мы уже начали применять ее».

Данная технология в основном используется на таможне и помогает выявлять признаки агрессивности и нервозности, а также уровень стресса и способность человека нападать на других, отметил Ли Сяоюй.

«Мы работаем с самыми различными компаниями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, включая Hikvision, Uniview, Dahua и Tiandy, — продолжил эксперт. — Только компании, которые преуспели в сфере искусственного интеллекта, могут действительно добиться успеха в данной области».

Как проинформировал ранее информационный портал «Чжунго синьвэньван», команда китайских исследователей разработала технологию дистанционного распознавания по уникальному рисунку вен на руке человека, которая в будущем может стать заменой QR-коду и идентификации по лицу. По словам основателя и главы компании-разработчика Melux Се Цинлу, данная технология, основанная на наработках в области искусственного интеллекта, получила название AirWave. Она позволяет различать расположение крупных вен и капилляров. Пользователю достаточно взмахнуть рукой для прохождения процедуры идентификации или авторизации.

Читайте также: Трамп намерен зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Расположенные под кожей основные вены и капилляры уникальны и более сложны, чем система дорог в мегаполисе, приводит портал слова Се Цинлу, который констатировал, что данная технология является самой точной из доступных в настоящее время в мире. Глава компании уточнил, что система AirWave способна точно распознать одну руку из миллиарда других менее чем за три десятых доли секунды.

Китай, аэропорт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 ноября 2019
Четверг, 31 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016