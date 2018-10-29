В Грузии обнародовали предварительные итоги выборов президента

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По предварительным данным Центризбиркома Грузии, победителя на выборах президента страны в первом туре определить не удастся: после подсчета голосов с 20% избирательных участков ни один из главных претендентов на президентский пост не набрал необходимого количества голосов.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили по состоянию на 23:40 по Киеву получила 43% голосов, представитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 35%. После подсчета данных с более трети избирательных участков ситуация кардинально не изменилась: Зурабишвили набрала 40% голосов, Вашадзе — 36%.

По данным на 02:45, после подсчета данных с 60% избирательных участков, разрыв между двумя лидерами сократился до 1%: у Зурабишвили в активе оказалось 38% голосов, Вашадзе получил 37%.

К 06:30 ЦИК Грузии подсчитал уже 99,57% бюллетеней, но положение кандидатов почти не изменилось: у Вашадзе 37,7% голосов, у Зурабишвили — 38,6%. Так как ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, состоится второй тур.

Явка избирателей на президентских выборах составила 46,7%.

Опросы на выходе из избирательных участков, проведенные в день голосования, также не выявили победителя. Опрос, проведенный по запросу правящей партии «Грузинская мечта», показал, что победу в первом туре одержала Саломе Зурабишвили. Она пошла на выборы как независимый кандидат, однако «Грузинская мечта» объявила, что поддерживает ее кандидатуру. По данным этого опроса Зурабишвили набрала 52,3% голосов.

Другие данные показал опрос, который проводился по заказу телеканала «Рустави 2», поддерживающего оппозицию. По его данным, Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40% и второй тур будет неизбежен.