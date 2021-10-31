В Грузии объявили результаты местных выборов

В ЦИК Грузии завершился подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов, состоявшихся в субботу. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и пяти самоуправляющих городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.
Согласно данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.
Кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.
В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиоргий Харчилава.
Между тем в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они якобы были сфальсифицированы властями. В воскресенье в ЕНД намерены объявить о дальнейших протестных действиях.
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