В Грузии объявили результаты местных выборов

В ЦИК Грузии завершился подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов, состоявшихся в субботу. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и пяти самоуправляющих городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Согласно данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гиоргий Харчилава.

Между тем в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они якобы были сфальсифицированы властями. В воскресенье в ЕНД намерены объявить о дальнейших протестных действиях.