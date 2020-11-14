Власти Грузии отказались проводить повторные выборы

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не рассматривает возможность проведения повторных парламентских выборов, несмотря на требования оппозиции и проходящие в Тбилиси акции протеста. Об этом в субботу сообщил на брифинге генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Грузинская мечта» не ставит под сомнение волю, изъявленную грузинским народом на свободных выборах, и не рассматривает вопрос проведения повторных выборов«, — сказал Каладзе, которого цитирует ТАСС.

Он также коснулся темы переговоров с оппозицией, которые ведутся при посредничестве посла США в Тбилиси Келли Дегнан и руководителя дипмиссии ЕС Карла Харцеля. Каладзе отметил, что правящая партия предлагала оппозиции пересчитать бюллетени с около 1,5 тыс. избирательных участков, а также изучить записи с камер видеонаблюдения на предмет возможных махинаций на выборах, однако эта идея была отвергнута.

Оппозиция проводит митинги против итогов выборов с 8 ноября. Они проходят как у здания парламента, так и ЦИК. 8 ноября акция у Центризбиркома завершилась разгоном демонстрантов. Очередная акция протеста у стен парламента проходит и в субботу.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 48,22% голосов. На втором месте с 27,18% блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Правящая партия также победила в 13 из 30 одномандатных округах. В 17 округах состоится второй тур.