В Калифорнии в результате стрельбы в ночном клубе пострадали семь человек

Стрельба была открыта в ночь на понедельник в клубе в городе Риверсайд на юге штата Калифорния, ранения получили семь человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном местным управлением полиции.

Все семеро пострадавших госпитализированы. Как отметили правоохранители, в связи с произошедшим проводят расследование. О задержания причастных к инциденту лиц пока не сообщалось.

Как отмечает телеканал NBC, угрозы для жизни раненых нет.

По его данным, в то время, когда была открыта стрельба, в клубе проходила вечеринка по случаю праздника Хэллоуин. Его отмечают 31 октября.