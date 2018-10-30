В Германии медбрат признался в убийстве ста пациентов

Бывшей медбрат Нильс Хёгель сознался в суде в убийстве 100 пациентов, сообщают немецкие СМИ.
В январе прокуратура немецкого Ольденбурга предъявила Хёгелю обвинения в убийстве 97 пациентов. Осенью 2017 года сообщалось, что правоохранители в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония на основании результатов токсикологической экспертизы подозревают, что Хёгель отравил 106 пациентов.
Как сообщает в Twitter агентство DPA, медбрат признался в убийстве пациентов.
Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 года за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.
Мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.
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