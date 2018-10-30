Умер мультипликатор Давид Черкасский

Ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор Давид Черкасский.

Об этом сообщил в Facebook композитор и шоумен Владимир Быстряков.

«Да что ж за год такой клятый?! Час назад ушёл Давид Черкасский... светлая память!» — написал он.

Известно, что мультипликатор 2 месяца лежал в реанимации в результате инсульта.

Черкасский начинал карьеру как мультипликатор. В качестве режиссера дебютировал с мультфильмом «Тайна черного короля» в 1964 году.

Черкасский был режиссером мультипликационных фильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Остров Сокровищ», а также режиссером и сценаристом «Доктора Айболита».