Universal Pictures перезапустит несколько уже ставших легендарными мультфильмов

Студия Universal Pictures перезапустит анимационные фильмы «Шрек» и «Кот в сапогах». Об этом журналу Variety рассказал продюсер мультфильма «Гадкий я» Кристофер Меледандри, который отвечает за этот проект.

Продюсер отметил, что намерен вернуть актеров, которые озвучивали предыдущие фильмы. Речь, в частности, идет о Майке Майерсе, Эдди Мерфи и Антонио Бандерасе.

Как отмечается, Меледандри предстоит найти новые сюжетные линии. «Главным для нас было найти историю, чтобы не получился еще один фильм из цепочки сиквелов», — сказал он.

По информации издания, решение о перезапуске было принято после того, как в 2016 году крупнейшая в США медийная компания Comcast приобрела за $3,8 млрд DreamWorks Animation. Киностудия известна по производству таких полнометражных анимационных фильмов, как «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» и других.