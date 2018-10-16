Студия Warner Bros. планирует снять фильм про Тома и Джерри

Киностудия Warner Bros. начала переговоры с режиссером Тимом Стори о съемках фильма по мотивам мультсериала «Том и Джерри». Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.
По его данным, картина будет представлять собой игровое кино с элементами анимации: нарисованные кот и мышонок будут помещены в реальный мир. Отмечается, что съемки запланированы на 2019 год.
Сообщается, что Warner Bros. также планирует снять свою версию мультфильма «Скуби-Ду», для чего компания пригласила в качестве креативного продюсера Криса Коламбуса, снявшего «Один дома» (Home Alone, 1990).
Кинокомпания Warner Bros. начала активно заниматься анимационными фильмами с 2013 года, когда было создано подразделение Warner Animation Group. В 2014 году компания выпустила «Лего Фильм» (The LEGO Movie), собравший в мировом прокате более $468 млн и получивший премию BAFTA в номинации «Лучший анимационный фильм».
На счету режиссера Тима Стори около десяти полнометражных работ, самые известные из них — «Фантастическая четверка» (Fantastic Four, 2005) и «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (4: Rise of the Silver Surfer, 2007).
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