Британия и ЕС договорились по одной из ключевых проблем Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Брюсселем, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после выхода из Евросоюза, пишет The Times со ссылкой на правительственные источники.

Британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена данными. Стороны договорились, что ЕС будет гарантировать британским компаниям доступ на европейские рынки до тех пор, пока британское финансовое регулирование будет оставаться в целом согласованным с европейскими нормами.

По существующим правилам доступ на финансовый рынок ЕС может быть отозван в одностороннем порядке с уведомлением за месяц. Это порождает высокий уровень неопределенности. Однако в соответствии с новым соглашением понятие эквивалентности будет расширено и подпадет под управление более широкого торгового договора, пояснили собеседники газеты.

ЕС и Великобритания смогут изменить финансовые правила или установить новые, но каждый из них должен будет предварительно проконсультироваться с другим партнером.

Если ЕС решит, что правила Великобритании больше не эквивалентны его собственным, он может уведомить Великобританию о своем намерении отказать в доступе к британским фирмам. Однако это решение можно будет оспорить в Арбитраже.

Следующей сложной проблемой, которую предстоит решить Лондону и Брюсселю, является граница с Ирландией. Однако министр по Brexit Доминик Рааб ранее утверждал, что и она, несмотря на все разногласия, скоро будет улажена. «Несмотря на наши различия, мы не так далеки от соглашения по этому вопросу. Конец уже не за горами», — сказал министр. При этом он заявил, что сделка может быть завершена уже 21 ноября 2018 года.

Напомним, что в октябре переговоры по Brexit зашли в тупик. Председатель Европейского совета Дональд Туск в своем обращении к лидерам ЕС даже призвал их быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки с Брюсселем. Вместе с тем он подчеркнул, что этот факт не должен привести к прекращению диалога с Лондоном.