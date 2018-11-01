В Армении будут досрочные выборы – парламент снова не смог избрать премьера

Национальное собрание Армении в четверг в ходе специального заседания повторно не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Заседание парламента в режиме реального времени транслировали местные новостные каналы.

«За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против — 0, воздержались 13. Решение не принято», — после голосования заявил спикер парламента Ара Баблоян.

Согласно местному законодательству это означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Именно их проведения и добивался Пашинян, подавая в отставку.

«Национальное собрание распускается по закону. Поздравляю», — написал 1 ноября Пашинян на своей странице в Facebook вскоре после того, как парламент провалил голосование.