Совладелец «Фармака» Павел Жебривский избежал санкций со стороны Российской Федерации

Совладелец фармацевтической компании «Фармак» Павел Жебривский не попал в санкционный список, подписанный премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
В настоящее время П.Жебривский является аудитором Национального антикоррурционного бюро Украины (НАБУВ). Ранее Павел Жебривский возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.
Ранее сообщалось, что лекарства ПАО «Фармак» свободно продаются в аптеках Шахтерска, находящегося на территории так называемой ДНР. Об этом говорилось в заявлении общественного движения «Національний спротив».
«Конечно, о доходах, полученных от торговли в ЛДНР, „Фармак“ молчит. Зайдя в аптеку Шахтерска (напоминаем, что в 2014 году этот город был одной из самых горячих точек Востока Украины), можно приобрести, например, такие медицинские препараты как „Лесфаль“, „Диазолин“, „Аспаркам-Фармак“ производства вышеупомянутой компании», — сообщал «Національний спротив» на своей странице в Facebook.
В качестве иллюстрации своего заявления активисты опубликовали фотографии товарного чека и лекарств ПАО «Фармак» в русскоязычной упаковке, купленных в аптеке Шахтерска.
В связи с этим народный депутат Михаил Головко призвал СБУ расследовать факты поставок продукции фармацевтической компании «Фармак» в ОРДЛО.
Напомним, в СМИ были опубликованы новости о том, что «Фармак» наращивает объемы экспорта за счет российского рынка. В частности, сообщалось о планах компании за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза. Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.
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