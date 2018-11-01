Китайцы первые в мире выпустили смартфон с гибким экраном

Китайская компания Rouyu Technology, которая специализируется на выпуске матриц, представила первый в мире складной смартфон с гибким дисплеем. Об этом сообщает itc.ua.

Кроме того, это также первое устройство, построенное на 7-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 8150, который пока не был представлен официально.

Новинка получила название FlexPai, в её основе – планшет с 7,8-дюймовым AMOLED-экраном, который сгибается пополам, образуя аппарат уже с двумя 4-дюймовыми экранами.

FlexPai имеет толщину всего 7,6 мм в разложенном виде. В устройстве предусмотрен шарнирный механизм, который рассчитан на 200 тыс. сгибаний.

По словам производителя, экран прошёл более сотни тестов на прочность, падение, изгиб и растяжение.

На тыльной стороне смартфона (если рассматривать его в сложенном виде) расположена двойная камера с модулями на 16 Мп с широкоугольным объективом и 20 Мп с телеобъективом.

Базовая конфигурация включает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителя. Другие варианты предусматривают 8/256 ГБ и 8/512 ГБ памяти. Ёмкость аккумулятора неизвестна, однако устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Ro-Charge, позволяющую зарядить гаджет от 0 до 80% всего за час. Работает аппарат на Android с фирменной оболочкой Water OS.

Причем это не прототип, а вполне массовый продукт, который появится в продаже в Китае 1 ноября. Стоимость FlexPai стартует с 1290 долларов за базовую версию. В топовой конфигурации смартфон обойдётся примерно в 1864 долларов.

Отметим, что Samsung также обещает показать свой первый смартфон с гибким экраном. По данным издания Bloomberg разработка уже находится на финальной стадии и первый показ смартфона корейская компания планирует провести 7 или 8 ноября на конференции для разработчиков Samsung Developer Conference.