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Саудовский принц назвал убитого журналиста «опасным исламистом»

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Саудовский принц назвал убитого журналиста «опасным исламистом»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в разговоре со старшим советником и зятем президента Джаредом Кушнером и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном назвал убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи «опасным исламистом». Как сообщила в четверг газета The Washington Post, этот разговор состоялся через несколько дней после первых сообщений СМИ о пропаже журналиста, когда власти Саудовской Аравии еще не сделали публичных заявлений.

По данным газеты, Сальман в разговоре с советниками Трампа назвал убитого Хашкаджи членом исламистской ассоциации «Братья-мусульмане». Власти Саудовской Аравии опровергли, что такой разговор имел место, подтвердив лишь, что наследный принц и представители администрации США время от времени беседуют по телефону.

В свою очередь члены семьи журналиста отвергли его принадлежность к этой группировке.

«Джамаль Хашкаджи не был членом группировки „Братья-мусульмане“. Он отрицал подобные обвинения много раз в последние несколько лет», — говорится в заявлении семьи погибшего.

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Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, его тело было расчленено и уничтожено.

Джамаль Хашукджи
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Четверг, 1 ноября 2018
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