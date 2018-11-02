Россия скупила рекордное количество золота

Банк России в третьем квартале 2018 года приобрел 92,2 тонны золота, что является рекордным объемом закупки драгоценного металла за квартал, говорится в обзоре Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
В результате золотой запас России впервые в истории превысил 2 тыс. тонн, что составляет 17% от общих резервов этой страны.
Увеличение закупок золота наблюдается на фоне распродажи долларовых активов, отметили в организации.
В целом центробанки различных стран в третьем квартале приобрели 148,4 тонны золота, что на 22% больше, чем годом ранее. Помимо России, основными покупателями золота за этот период стали центральные банки Турции и Казахстана.
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