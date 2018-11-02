Гонтарева считает Тимошенко «говорящей головой» без совести

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала народного депутата Юлию Тимошенко и других критиков «говорящими головами». Об этом она заявила в интервью журналу НВ.
«С первого дня под НБУ ходили проплаченные митинги. Во многих СМИ — полная дезинформация, манипуляции. Например, от Юлии Тимошенко, которая выходит и рассказывает, что Гонтарева выдала 300 миллиардов гривен рефинансирования», — сказала экс-глава НБУ.
При этом, по ее словам, сама Гонтарева показывала в парламенте, что когда она пришла в НБУ, задолженность по рефинансированию была 110 млрд грн, а когда уходила — 19 млрд грн.
«Я же технократ, прихожу с цифрами. А они — просто говорящие головы. При этом люди без чести, без совести, без элементарных экономических знаний, без ничего, но очень хорошо говорят. Вся страна видела и гробы, которые приносили вооруженные люди к центральному входу НБУ, и мой дом, расписанный словами «убийца», — рассказала Гонтарева.
Напомним, что ранее Гонтарева обвиняла Тимошенко в «предоставлении фиктивных цифр, которые не могут быть связаны с действительностью» при оценке деятельности регулятора.
Также в этом интервью Валерия Гонтарева рассказала, что уговаривала экс-министра финансов Наталью Яресько возглавить технократическое правительство, идею которого поначалу поддерживал президент Петр Порошенко.
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