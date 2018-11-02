Украина в этом году купила существенно меньше газа

Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 9,14 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз», передает «Интерфакс-Украина».

Согласно расчетам, со стороны Словакии за этот период поступило 5,634 млрд куб м газа (-33,3% к январю-октябрю 2017 года), Венгрии — 2,9 млрд куб м (+25,5%), Польши — 601,3 млн куб м (-40,6%).

В октябре 2018 года импорт составил 1,76 млрд куб м газа, что на 0,3% больше, чем в октябре 2017 года.

При этом Украина уже почти три года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», закупая ресурс исключительно на своей западной границе.