В Бельгии дали 15 лет чиновнику, отдававшего сына педофилам

Исправительный суд города Льеж в пятницу приговорил педофила к 15 годам тюрьмы за "крайнее извращенство", он отдавал собственного сына другим педофилам для удовлетворения их сексуальных фантазий.

Как сообщила телерадиокомпания RTL, бельгиец также признан виновным в изнасиловании и сексуальном домогательстве к детям в возрасте от семи до 11 лет, а также распространение и хранении детской порнографии.

По информации телеканала, осужденный, занимавший высокую должность в системе правосудия, с раннего детства готовил сына, возраст которого не сообщается, "стать сексуальным объектом". В компьютере извращенца было найдено огромное количество файлов с более чем 300 тысячами изображений педофилии, включая сексуальные пытки в отношении младенцев.