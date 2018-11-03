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Европейские топ-клубы планируют создать футбольную Суперлигу

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Европейские топ-клубы планируют создать футбольную Суперлигу

Европейские футбольные клубы планируют создать Суперлигу, которая должна начать функционировать с 2021 года. Турнир может заменить Лигу Чемпионов. Об этом говорится в совместном расследовании Football Leaks и Der Spiegel, передает DW.

По информации издания, 16 топ-команд планируют в ноябре 2018 года подписать договор о создании Суперлиги.

Отмечается, что одна из консалтинговых компаний презентовала ФК «Реал Мадрид» соответствующий план еще в октябре.

Планируется, что клубы будут распределены по следующему критерию: «основатели» — 11, «приглашенные гости» — 5. При этом, клубы-учредители не могут вылететь из Суперлиги, это могут сделать только «приглашенные гости».

Как пишет Der Spiegel, среди «основателей» должны быть «Реал Мадрид», «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» (все — Англия ), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Ювентус» и «Милан» (оба — Италия).

«Приглашенными гостями» должны стать: «Атлетико Мадрид» (Испания), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Марсель» (Франция), «Рома» и «Интер» (оба — Италия).

Кроме этого, вероятным является создание Второго эшелона Суперлиги. Победители Второго эшелона будут подниматься в Суперлигу на место «приглашенных гостей».

По документам, которые есть в распоряжении СМИ, 11клубов-основателей планируют основать компанию в Испании и собственноручно управлять Суперлигой. Наибольшую долю в будущей компании получит «Реал Мадрид» — 18,77%, «Барселона» — 17,61%, далее идут «Манчестер Юнайтед» — 12,58% и «Бавария» — 8,29%.

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Отмечается, что исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию об этих планах косвенно. По его словам, некоторые из крупных европейских клубов могут вести дискуссии о создании Суперлиги, но эти планы, очевидно, «не очень конкретные».

Как пишет Der Spiegel, в «Баварии» заявили, что не знают ни о содержании, ни о проекте декларации о намерениях создания Суперлиги.

Ранее глава правления клуба Карл-Хайнц Румменигге в интервью журналу «11 Freunde» предположил появление Суперлиги в отдаленном будущем.

«Я подозреваю, что эта лига появится однажды, не спрашивайте меня когда», — сказал он.

футбол, Суперлига
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