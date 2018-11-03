Европейские топ-клубы планируют создать футбольную Суперлигу

Европейские футбольные клубы планируют создать Суперлигу, которая должна начать функционировать с 2021 года. Турнир может заменить Лигу Чемпионов. Об этом говорится в совместном расследовании Football Leaks и Der Spiegel, передает DW.
По информации издания, 16 топ-команд планируют в ноябре 2018 года подписать договор о создании Суперлиги.
Отмечается, что одна из консалтинговых компаний презентовала ФК «Реал Мадрид» соответствующий план еще в октябре.
Планируется, что клубы будут распределены по следующему критерию: «основатели» — 11, «приглашенные гости» — 5. При этом, клубы-учредители не могут вылететь из Суперлиги, это могут сделать только «приглашенные гости».
Как пишет Der Spiegel, среди «основателей» должны быть «Реал Мадрид», «Барселона» (оба — Испания), «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» (все — Англия ), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Ювентус» и «Милан» (оба — Италия).
«Приглашенными гостями» должны стать: «Атлетико Мадрид» (Испания), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Марсель» (Франция), «Рома» и «Интер» (оба — Италия).
Кроме этого, вероятным является создание Второго эшелона Суперлиги. Победители Второго эшелона будут подниматься в Суперлигу на место «приглашенных гостей».
По документам, которые есть в распоряжении СМИ, 11клубов-основателей планируют основать компанию в Испании и собственноручно управлять Суперлигой. Наибольшую долю в будущей компании получит «Реал Мадрид» — 18,77%, «Барселона» — 17,61%, далее идут «Манчестер Юнайтед» — 12,58% и «Бавария» — 8,29%.
Отмечается, что исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию об этих планах косвенно. По его словам, некоторые из крупных европейских клубов могут вести дискуссии о создании Суперлиги, но эти планы, очевидно, «не очень конкретные».
Как пишет Der Spiegel, в «Баварии» заявили, что не знают ни о содержании, ни о проекте декларации о намерениях создания Суперлиги.
Ранее глава правления клуба Карл-Хайнц Румменигге в интервью журналу «11 Freunde» предположил появление Суперлиги в отдаленном будущем.
«Я подозреваю, что эта лига появится однажды, не спрашивайте меня когда», — сказал он.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016