В Великобритании 30-летний иммигрант выдавал себя за школьника

МВД Великобритании приступило к расследованию действий ученика средней школы в городе Ипсвич, который, согласно утверждениям его одноклассников, является взрослым человеком, вдвое снизившим свой подлинный возраст. Об этом в субботу сообщила на своем сайте газета Ipswich Star.
Ученики школы Stoke High School — Ormiston Academy уверяют, что вместе с ними в 11-м классе с математическим уклоном учится 30-летний иммигрант, который выдает себя за 15-летнего школьника. Одноклассники утверждают, что при подаче запроса на предоставление ему убежища в Соединенном Королевстве он намеренно ввел в заблуждение британские иммиграционные власти в отношении своего возраста. Это было сделано с той целью, чтобы получить возможность получить британское школьное образование, поскольку ту квалификацию, которую он имеет у себя на родине, Лондон не признает.
Ни имени, ни гражданства 30-летнего школьника в публикации не называется.
Свое внимание на данную ситуацию уже обратил лейбористский парламентарий Сэнди Мартин, представляющий избирательный округ Ипсвича в Палате общин и давший понять, что МВД допускает неосмотрительность при решении миграционных вопросов.
Stoke High School — Ormiston Academy уже сообщила о том, что ученик, в отношении подлинности возраста которого возникли серьезные сомнения, в настоящий момент не посещает школьных занятий.
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