В «Нафтогазе» признали нереальность планов остановить «Северный поток-2»

Сохранение транзита газа через Украину после пуска «Северного потока-2» — это пустые обещания, заявил топ-менеджер «Нафтогаза». Остановить проект шансов очень мало, перспективы ГТС при этом он назвал «не очень позитивными»

Стратегические перспективы украинской газотранспортной системы (ГТС) «простые, но не очень позитивные», заявил в эфире телеканала ZIK исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, газопровод «Северный поток-2», который идет в Европу в обход Украины, будет построен.

«Стратегическое видение оно простое, но оно не очень позитивное: будет построен „Северный поток-2“. Очень большие шансы, что он будет построен. Есть и вероятность того, что его остановят, и мы над этим работаем, но это маловероятно. Особенно учитывая, что правительство Германии поддерживает этот проект, многие европейские компании, к сожалению, благодаря прямой коррупции, поддерживают этот проект. Поэтому очень большие шансы того, что „Северный поток-2“ будет построен», — сказал Витренко.

«Если это произойдет — очень высока вероятность того, что транзита газа через территорию Украины не будет вообще», — уточнил он.

При этом Витренко пояснил, что ни о каких обещаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель сохранить транзит российского газа через Украину он не знает. «Обещанка-цяцянка», — охарактеризовал менеджер слова канцлера ФРГ.

«Что значит обещание? У нас нет никакого подписанного контракта. Даже если бы он был, то контракт, подписанный с россиянами, мы понимаем, он ничего не стоит. Мы уже точно знаем, что европейцы не готовы давать никаких гарантий», — заключил Витренко.

Тем не менее, Витренко пояснил, что главным вариантом действий остается «Плна А» — сохранение транзита российского газа через Украину. Он подтвердил, что компания уже работает над «Планом Б», о котором Витренко рассказал в начале октября. Он предусматривает взыскание с России убытков за простой своей газотранспортной системы. Украина оценивает ущерб в $12 млрд, соответствующий иск в Международный арбитраж уже подан, рассказал он тогда.