В Минске приехала миссия МВФ

Очередная миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в понедельник работу в Минске. Представители МВФ обсудят с белорусскими властями изменения в экономической политике, сообщили в представительстве МВФ в Беларуси.
"Целью работы традиционной ежегодной миссии является обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики", - сообщили в представительстве.
Возглавляет миссию заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян. Работа миссии завершится 15 ноября.
Минск обсуждает возможность привлечения кредита МВФ в сумме $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. Ранее власти заявляли, что есть сближение по многим позициям, но остаются проблемные моменты. МВФ требует от Беларуси проведения решительных реформ в экономике. В частности, обсуждается повышение тарифов ЖКХ и на общественный транспорт, либерализация цен, проведение гибкой курсовой политики, увеличение доли частного сектора, сокращение финансирования госпрограмм, реформирование сектора госпредприятий.
Белорусские власти не согласились с требованием МВФ о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения. 29 октября министр экономики страны Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь пока не планирует проведение переговоров с МВФ о возможности выделения ей кредита, диалог с МВФ находятся "в режиме расширенной паузы". Белорусские эксперты считают, что после президентских выборов 2020 года руководство страны все-таки решится на непопулярные меры, реализацию которых пока откладывает.
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