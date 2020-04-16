Беларусь тоже рассчитывает получить кредит МВФ

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович уточнил, что программа финансирования может предусматривать предоставление всей квоты как в текущем году, так и в двухлетней перспективе

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, выступая в четверг в парламенте, что Минск может получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году до $900 млн, а также не отказывается от планов по размещению евробондов и гособлигаций на российском рынке.

«Предполагаемый объем средств, который мы можем получить в текущем году, — от $500 млн до $900 млн», — сказал министр, его слова приводит БелТА.

По словам Ермоловича, согласно белорусской заявке и квоте страны в МВФ, речь идет «о сумме, эквивалентной примерно $900 млн». «Программа финансирования может предусматривать предоставление всей квоты как в текущем году, так и в двухлетней перспективе», — отметил министр.

Ермолович добавил, что пока Минск только оценивает свою потребность во внешнем финансировании. «В сложной ситуации с внешним финансированием, привлечением ресурсов на внутреннем рынке Минфин сконцентрировался на взаимодействии с международными финансовыми институтами — ВБ, МВФ, ЕБРР, ЕИБ», — сказал глава ведомства.

Кроме того, по его словам, Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году и гособлигаций на российском финансовом рынке. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация, рынки не закрыты, — отметил он. — Возможности по нашему размещению сохраняются. Мы не меняем планы по выходу на рынок евробондов, по размещению 30 млрд российских рублей на финансовом рынке РФ», — сказал Ермолович.

Вместе с тем он отметил, что возможно, от каких-то заимствований власти Беларуси откажутся, и пояснил, что решение будет приниматься исходя из объемов привлечения ресурсов от международных финансовых организаций под потребность в рефинансировании государственного долга в рамках бюджета на 2020 год.

Ранее Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы в рамках инструмента быстрого финансирования и рассчитывает на принятие решения до конца апреля. Минфин страны планировал также во II квартале 2020 года выйти на российский рынок заимствований с облигациями и разместить 10 млрд российских рублей сроком на пять лет.