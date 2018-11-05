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Саудовская компания завершила сделку по покупке агрохолдинга «Мрия»

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Саудовская компания завершила сделку по покупке агрохолдинга «Мрия»

Британские Salic UK Ltd. (дочерняя структура The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co., SALIC) и Mriya Farming PLC завершили процедуру купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы «Мрия», сообщила пресс-служба агрохолдинга.

По ее данным сделка включает все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании с правом аренды земельного банка. Сумма и условия сделки не разглашаются.

«После завершения сделки „Мрия“ продолжит операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC — Continental Farmers Group (CFG). Обе компании завершат сезон как отдельные бизнесы и в текущей конфигурации», — говорится в сообщении.

По данным агрохолдинга, в дальнейшем «Мрия» и CFG сфокусируются на подготовке к интеграции активов и разработке стратегии объединенного бизнеса под руководством гендиректора Саймона Чернявского и председателя правления Марка Леарда.

«Компании планируют представить совместную бизнес-стратегию весной 2019 года», — отмечается в сообщении «Мрии».

Кроме того, по данным пресс-службы, новый собственник «Мрии» заявил о намерении «инвестировать значительные средства в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка».

«Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года «Мрия» сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации его долгового портфеля, составлявшего $1,1 млрд. Долговая операция завершилась в августе 2018 года. По ее итогам общая долговая нагрузка «Мрии» снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, из которых $49,3 млн — реструктуризированный обеспеченный долг, $208,1 млн — реструктуризированный необеспеченный долг (еврооблигации), $46 млн — рабочий капитал, $6,1 млн — новые лизинговые программы на закупку оборудования.

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Salic UK в сентябре 2018 года анонсировал покупку украинского агрохолдинга.

SALIC основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Украинский актив SALIC — Continental Farmers Group (CFG) — работает в Украине с 2006 года. Обрабатывает 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях.

Мрия, SALIC
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