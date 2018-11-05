В Марселе рухнул жилой дом

Жилой дом обрушился утром в понедельник в центре южного французского города Марсель, сообщает в своем аккаунте в сети Twitter префектура региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

О причинах обрушения здания к настоящему времени не сообщается.

Как сообщает AFP, по крайней мере два человека пострадали. У них незначительные травмы.

Согласно данным портала France Info, речь идет о двух домах, у которых была общая стена — 63 и 65 по улице Обань (rue d’Aubagne). Одно из зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены. В то же время, ряд французских СМИ не исключает, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме.

По информации телеканала CNEWS, инцидент произошел около 9.00 местного времени (10.00 по Киеву).

Район происшествия оцеплен, на месте работают спасатели.