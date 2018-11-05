Набсовет «Укрэнерго» возглавил экс-глава ЕБРР в Украине

Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер возглавил наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго», его заместителем избран заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании, соответствующее решение принято на первом заседании набсовета 2-3 ноября. Перед заседанием все отобранные по результатам утвержденного Кабинетом министров конкурсного отбора члены совета подписали соответствующие контракты с компанией.
Набсовет создал комитеты по аудиту, по назначениям и определению вознаграждения должностным лицам, по инвестициям и стратегии, регуляторный комитет и назначил их руководителей.
Кроме того, НС подтвердил полномочия Всеволода Ковальчука как временно исполняющего обязанности директора «Укрэнерго» и определил график своих заседаний на этот и следующий год.
В состав набсовета «Укрэнерго» вошли экс-глава представительства ЕБРР в Украине ШевкиАджунер, экс-президент и исполнительный директор Energinet (Дания) Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор DFC Economics (Италия), имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.
Государство в набсовете НЭК будут представлять заместитель госсекретаря Кабмина СергейКушнир, государственный секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов и советник вице-премьера Александр Поплавский.
Согласно уставу компании, набсовет согласовывает стратегию ее развития, годовой финансовый план, контролирует финансово-хозяйственную деятельность, утверждает положения о регулировании деятельности, принимает решение о выпуске и размещении ценных бумаг (кроме акций), выбирает независимых и внутренних аудиторов и оценщика имущества, формирует основы корпоративной и социальной ответственности, а также антикоррупционную политику предприятия.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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