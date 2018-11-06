Илон Маск обещает запустить движение по тоннелю под Лос-Анджелесом 10 декабря

Бизнесмен Илон Маск разместил в соцсети видео своей прогулки по тестовому высокоскоростному тоннелю, который строит принадлежащая ему The Boring Company и заявил, что все работы будут завершены по графику.
Официальное открытие запланировано на 10 декабря, а на следующий день тоннель станет доступен для бесплатного проезда всех желающих, пишет The Verge.
Строительство началось более года назад. Тоннель берет начало под штаб-квартирой SpaceX, другой компании Илона Маска, в калифорнийском городе Хоторн и заканчивается в пригороде Лос-Анджелеса. Его длина составляет 2 мили (свыше 3 километров).
По тоннелю будут передвигаться электроплатформы с автопилотом, которые способны перевозить 8-16 пассажиров или один легковой автомобиль, со скоростью до 250 км/ч.
The Boring Co. была выбрана в качестве подрядчика для строительства тоннелей в Чикаго и Вашингтоне. В случае их успешной реализации компания планирует построить сети тоннелей в Лос-Анджелесе и других крупных городах для разгрузки их транспортных систем.
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