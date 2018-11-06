Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвиняют в изнасиловании

Руслана Шамсуарова, сына вице-президента российского ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова, обвинили в изнасиловании, сообщил канал РЕН ТВ без указания источников информации.
Четвертого ноября в отдел полиции якобы обратилась 23-летняя Вероника Максимова, прописанная в Ростове-на-Дону, которая рассказала, что 2 ноября в Москве в доме на улице Площадь Победы ее изнасиловал знакомый по имени Руслан, рассказал агенству РБК источник в территориальном отделе полиции. «Девушка написала заявление в полицию», — отметил собеседник. Он добавил, что Максимова изучает в одном из московских вузов психологию.
По данным РЕН ТВ, Шамсуаров настаивал, что секс был добровольным, но потом девушка «заявила о своем сложном финансовом положении» и потребовала денег. Мужчина их не дал, и она обратилась в полицию, говорится в сообщении.
Руслан Шамсуаров стал известен после гонок на автомобиле Gelandewagen, которые он в компании знакомых устроил в мае 2016 года. Он в компании Мары Багдасарян и других людей разогнался до скорости 250 км/ч, за машиной, в которой они находились, гналась полиция. Находившиеся в машине вели прямую трансляцию в приложении Periscope. Суд признал Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников ДПС (во время погони он называл их «мусорами, дебилами и придурками») и назначил ему 300 часов обязательных работ, внедорожник был конфискован.
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