Регламентный комитет предлагает лишить Геращенко права участия в 5 заседаниях Рады

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить народного депутата, сопредседателя фракции «Европейская Солидарность» Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.
Как передает «Интерфакс-Украина» такое решение приняло большинство (6 против 5) членов комитета.
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахания в своем заявлении в адрес регламентного комитета попросил отреагировать на неэтичные высказывания Геращенко.
Как следует из стенограммы заседания парламента в тот день, Геращенко сравнила народных депутатов с «зелеными человечками», захватившими полуостров Крым.
Зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», которая получила большинство мест в Верховной Раде.
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