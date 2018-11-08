Белый дом почтил память жертв коммунизма

США поминают жертв коммунистических режимов во всем мире, отдельно отметив Голодомор как сознательно осуществленный против украинцев. Об этом идет речь в заявлении Белого дома по случаю Дня памяти жертв коммунизма.
«Со времени большевистской революции в России 1917 года мы стали свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии — страдания, репрессии и смерти. Коммунизм подчиняет неотемлимые права человека некоему благосостоянию всех, что приводит к истреблению свободы вероисповедания, частной собственности, свободы слова и, что слишком часто, жизни», — говорится в заявлении.
«Эти ужасы включали в себя то, что украинцев намеренно морили голодом во время Голодомора, россияне исчезали во время Великого террора, камбоджийцы гибли на „полях смерти“, а в берлинцев стреляли, когда они пытались убежать на свободу», — подчеркнули в Белом доме.
В заявлении говорится, что жертвы этих и многих других зверств являются свидетельством неоспоримого факта, что коммунизм и стремление к нему всегда будут разрушительными для человеческого духа и процветание человечества.
Администрация США подтвердила намерение «продолжать продвигать дело свободы и возможностей для всех».
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