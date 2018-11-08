Гройсман обещает в следующем году отремонтировать трассу Днепр-Николаев

Ремонт трассы Н-11 Днепро — Николаев будет проведен в 2019 году. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.
«Мы начали ремонт и постепенно восстанавливаем участок за участком. На территории Николаевской области сделали 50 км дороги. В 2019 году планируем реализовать ремонт в городе Николаев», — отметил Гройсман.
По его словам, трасса Н-11 Днепр — Николаев последний раз ремонтировалась в 80-х годах. Дорога была в ужасном состоянии.
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