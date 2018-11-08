Китайцы представили первого цифрового телеведущего

Информационное агентство «Синьхуа» и китайская интернет-компания Sogou представили первого цифрового телеведущего на основе искусственного интеллекта. Как сообщило в четверг Центральное телевидение Китая, презентация состоялась на пятой Всемирной конференции по управлению интернетом в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян).

Как пояснили разработчики, достаточно загрузить в программу видео с живым человеком, после чего искусственный интеллект самостоятельно проанализирует его мимику, манеру говорить, жестикулировать, а также голос и эмоции. Затем на основе этого видео будет создана цифровая модель, которую в виде голограммы можно использовать для создания телепередачи. Такому цифровому журналисту перед записью эфира необходимо лишь загрузить готовый текст, после чего голограмма сама его зачитает человеческим или любым другим выбранным голосом, копируя при этом жестикуляцию и мимику реального «исходного» образа.

Для премьеры программы был выбран образ популярного китайского телеведущего Цю Хао. В ходе презентации его голографический «двойник» самостоятельно рассказал об авторах технологии и ее особенностях, а также устройстве работы искусственного интеллекта.

Разработчики отмечают, что такие «искусственные» телеведущие способны работать 24 часа в сутки и без выходных. Программа не может допустить оговорку или другую ошибку, свойственную человеку, поэтому любой сюжет будет готов с одного дубля. Кроме того, голограмме не требуется гример, видео- и звукооператор, другие сотрудники съемочной группы, а также гонорары, отпуск или медицинская страховка, что значительно снижает расходы на новостной контент.