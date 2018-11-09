Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

Уровень безработицы в РФ в сентябре достиг исторического минимума — 4,7% с исключением сезонности. Об этом говорится в обзоре местного Минэкономразвития.

«Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре продолжила рост (+30 тыс. человек), в то время как общая численность безработных второй месяц подряд продемонстрировала снижение (-68 тыс. человек в сентябре)», — отмечается в обзоре.

По данным российской службы занятости, численность официально зарегистрированных безработных находится на рекордно низких уровнях. В сентябре она снизилась на 82,6 тыс. человек относительно соответствующего периода 2017 года (-11,3% год к году). Очищенный от сезонности коэффициент напряженности в сентябре после двух лет непрерывного снижения достиг нового исторически минимального уровня 48 человек на 100 вакансий (предыдущий минимум был зафиксирован в июле 2014 года).