В Европе отметили негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

Крымский мост оказал негативное влияние на экономику Украины, отмечается в отчете Европейской комиссии, который посвящен имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
«Этот мост также имеет негативные экономические последствия для украинских портов и экспортеров, поскольку крупнейшие грузовые суда больше не имеют возможности пересекать Керченский пролив, чтобы достичь портов в Мариуполе и Бердянске», — говорится в докладе.
Напомним, что Крымский мост 15 мая 2018 года на торжественной церемонии открыл лично президент РФ Владимир Путин.
На следующий день открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе: его длина составляет 19 км.
Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту открылось 1 октября. Сейчас идет строительство железнодорожной части перехода.
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