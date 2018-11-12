Кремль поздравил лидеров ЛДНР с победой на «выборах»

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление с победой на «выборах» глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, «Сурков уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику». «В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева», — отметил российский политолог.

«Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-15 годах», — добавил он.

Напомним, что в воскресенье на Донбассе состоялись выборы глав так называемых ЛНР и ДНР, а также депутатов их однопалатных «парламентов» — Народных советов. По итогам подсчета 96% бюллетеней, и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник набирает 68,4% голосов избирателей, на выборах депутатов Народного совета ЛНР лидирует общественное движение «Мир Луганщине» с 74,13% голосов. В ДНР после подсчета 97,52% бюллетеней с большим отрывом от конкурентов лидирует врио главы ДНР Денис Пушилин. У него 60,9% голосов. Возглавляемое им общественное движение «Донецкая республика» заручилось поддержкой 72,74% голосов избирателей.

Украина и международное сообщество осудили проведение выборов и не признают их результатов.